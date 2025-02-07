Konya’da kaçak avlamaya geçit yok! 5 kişiye idari işlem
Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Akgöl’de yasa dışı avlanan 5 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli Milli Parklar Şefliği ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.
Ereğli Milli Parklar Şefliği personelince gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, Akgöl Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, yasal olmayan şekilde avlanma eylemi gerçekleştiren 5 kişiye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem uygulandı.
Milli Parklar Şefliği ekiplerinin av koruma faaliyetlerini gece gündüz aralıksız olarak sürdürdüğü belirtilirken, Akgöl Tabiatı Koruma Alanında her türlü av faaliyeti yapmanın kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.
Kaçak avlanmaya karşı denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.
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