GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da kar ve buzlanma kazaya sebep oldu! Yaralılar var

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kar ve buzlanma kazaya sebep oldu! Yaralılar var
Konya’nın Karapınar ilçesinde karlı ve buzlu yol zemininde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-330-14/74 Kara yolu Akçayazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.F. idaresindeki 42 APG 576 plakalı Hyundai marka araç ile Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde iken karlı ve buzlu yol zemininde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması sonucu şarampole indi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

  • #Konya #Kaza

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER