Konya’da kontrolden çıkan otomobil heykele çarptı

Kaza, Tarık Buğra Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 06 BSB 011 plakalı Wolkswagen marka otomobil önüne aniden çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkarak refüje çıkıp refüjdeki Tarık Buğra heykeline çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.TARIK BUĞRA KİMDİR?
Tarık Buğra, Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlarından biridir. Kendisi 1918 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ile Konya Lisesi'nde eğitim alan Buğra'nın edebiyata ilgisi de bu dönemde başlamıştır. Tarık Buğra, üniversite eğitimi için farklı dönemlerde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim almıştır. Fakat bu kurumların hiçbirinden mezun olamamıştır. Tarık Buğra'nın ilk edebi çalışması "akümülatörlü radyo" adındaki piyestir. Bu piyesi 1942 yılında askerlik yaptığı dönemde hazırlamıştır.
Kaynak: İHA