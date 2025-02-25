Konya’da polis ekibi kaza yaptı! 2 polis ağır yaralandı

Merkez Karatay ilçesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 42 AFY 470 plakalı traktör taşıyan TIR ile polis otosu çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle araçta bulunan üç polis memurundan biri şehit olurken, iki polis ağır yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Cadde trafiğe kapatıldı!
Ambulansların hızlı ulaşması için cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Yaralılar hastaneye sevk edildi!
Kazada ağır yaralanan 2 polis, Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Valilikten açıklama
Konya Valiliği, Karatay ilçesinde polis otosunun karıştığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"25.02.2025 Günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz malesef olay yerinde şehit olmuştur. İki polis memurumuz yaralanmıştır.
Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz.''