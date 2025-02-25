Konya’da polis otosunun karıştığı kazada şehit olan polis memurunun acı haberi ailesine ulaştı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki traktör taşıyan 42 AFY 470 plakalı TIR ile polis otosu çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada polis memuru Onur Şirin şehit olurken, polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır ağır yaralandı.
ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI
Şehit polis memurunun acı haberi ailesine ulaştı. Konya'nın Karatay ilçesi Küçük Kumköpuü Caddesi üzerinde bulunan eve Türk bayrağı asıldı.
TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANACAK
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Onur Şirin Konya'da düzenlenecek törenle memleketi Isparta'ya uğurlanacak. Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Şehit Onur Şirin için 26 Şubat Çarşamba (yarın) 10.30'da Konya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine uğurlama töreni düzenleneceği aktarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi