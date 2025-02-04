Konya’daki bina çökmeden önce uyardı onlarca hayatı kurtardı! Başkan Pekyatırmacı cesaretinden dolayı Ali’ye teşekkür etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Mahallesi’nde 4 katlı bina çökmeden önce durumu fark ederek tüm dairelerin kapılarını çalan ve insanların dışarı çıkmasını sağlayan Ali El Hüseyin ve kardeşi Hüssam El Hüseyin’i ağırladı.

Selçuklu ilçesine bağlı Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan Taşoluk Apartmanı 24 Ocak Cuma günü yıkılmış, enkaz altında kalan beş kişiden ikisi hayatını kaybetmişti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, binanın yıkılacağını önceden fark edip insanları uyaran Suriyeli Ali El Hüseyin ve kardeşi Hüssam El Hüseyin'i makamında ağırladı.

Başkan Pekyatırmacı," Basiretin, ferasetin, oradaki hızlı hareketin ve öngörün ile birçok insanın binadan çıkmasına vesile oldun”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bina çökmeden önce uyarısı ile birçok insanın hayatını kurtaran Ali El Hüseyin'e cesareti nedeniyle teşekkür ederek," Ali büyük bir iş yaptın. Basiretin, ferasetin, oradaki hızlı hareketin ve öngörün ile elhamdülillah orada bir sürü insanın binadan çıkmasına vesile oldun. Onlara yardımcı oldun. O durumu görmen ve hızlı bir şekilde yukarı çıkman, yukarıdaki insanların hızlı bir şekilde aşağıya inmesi ile büyük bir felaket önlendi. Allah sana yardım etmiş. Allah senden razı olsun. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Çöken Taşoluk Apartmanı'nın altındaki iş yerinde çalışan ve izinli olduğu gün yine iş yerine geldiğini ifade eden Ali El Hüseyin de, fayansların patladığını fark edip ani bir kararla akrabalarının bulunduğu apartmana çıkarak tüm kapıları yumrukladığını ve insanların dışarı çıkmasını sağladığını ifade etti.

Ali El Hüseyin, "Ayrım yapmaksınız tüm dairelerin zillerine bastım”

Ali El Hüseyin, "Çöken apartmanın 3. katında aynı dairede 7 kişi kalıyorduk. Ayrım yapmaksınız, aşağıdan yukarıya doğru çıkarak tüm dairelerin zillerine bastım. Orda kalan 5 kişi İkinci kattaydı. Onların kapılarını çaldığımda açmadılar. Ama ben indiğimde tekrar bastım. Baktım 4 kişi zaten aşağıya inmişti. Çıktıktan sonra kalan 3 kişi tekrar binaya girmeye başladı. Bağırdım ‘girmeyin' diye ama yandaki bina yıkıldı. Allah'a şükür herkese yardım etmeye çalıştım. Binadan çıkamayan ve hayatını kaybeden iki kişi için de üzüntü duydum. Onlar da çıksaydı çok iyi olacaktı. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

(Selman Kaya)