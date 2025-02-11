Konya’daki cinayette YENİ GELİŞME! Dini nikahlı eşi tutuklandı
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Konya’nın Meram ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayda yeni bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ve sağlık ekipleri, bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, 32 yaşındaki Şuayip Demir'i aracının içinde göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay cinayet çıktı!
Polis ekipleri, olayın başlangıçta intihar olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sorguda olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Şuayip Demir'in dini nikahlı eşi Ayşe K. gözaltına alındı.
Soruşturmasını derinleştiren polis, şüpheli Ayşe K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde olayın cinayet olduğu tespit edildi.
Şüpheli tutuklandı
Gözaltına alınan Ayşe K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Ayşe K. tutuklandı
Şuayip Demir'in cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
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