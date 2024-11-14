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Konya’daki TOKİ kurası çekildi! İşte isim isim liste

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Konya’daki TOKİ kurası çekildi! İşte isim isim liste

TOKİ Konya Selçuklu (Meram) işyeri belirleme kura sonuçları belli oldu

TOKİ Konya Selçuklu ve Meram ilçelerindeki işyerleri ve konutların kura çekilişi yapıldı. 

Konya Selçuklu'da yapımı planlanan ancak TOKİ tarafından Meram ilçesinde yapılan 50, 100, 150 ve 200 metrekare büyüklüğündeki dükkânların hak sahipleri belirlendi.

4 bin 199 başvuru yapıldı! 

Toplamda 4 bin 199 başvurusu bulunan TOKİ Konya Selçuklu-Meram işyeri projesi kapsamında kura işlemi Noter huzurunda, canlı yayında tamamlandı.

Konya 20 adet 50 metrekare işyeri için 397 başvuru, 35 adet 100 metrekare işyeri için 714 başvuru, 25 adet 150 metrekare işyeri için 520 başvuru ve son olarak 120 adet 200 metrekare dükkanlar için ise 2568 başvuru arasından işyerleri belirleme kurası çekildi.  

Ardıçlı TOKİ'de daireler hak sahiplerine teslim edildi

Akademi Mahallesi Ardıçlı TOKİ Konutlarında ise  46 daire hak sahiplerine teslim edildi. 

Teslim edilen daireler: 

2. etap 7 daire 

3. etap 29 daire

4. etap 8 daire 

5. ve 6. etaplarda ise 1 daire hak sahiplerine teslim edildi.

Konut hak sahipleri 11 Kasım 2024 ve 15 Kasım 2024 tarihleri arasında konut (anahtar) teslimlerini alabilirler.

Kura sonuçları akşam saatlerinde TOKİ resmi internet sitesi ile e-Devlet TOKİ Başvuru ekranı üzerinden online sorgulanabilecek. YouTube üzerinden yayınlanan kura çekimi canlı yayın linkine aşağıda linkten ulaşabilirsiniz. 

KONYA SELÇUKLU - MERAM İŞYERİ BELİRLEME KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI

İşte tam liste;

 

 

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