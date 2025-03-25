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Konya’dan bir firma taklit ve tağşiş listesine girdi! Kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’dan bir firma taklit ve tağşiş listesine girdi! Kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaş sağlığını tehdit eden ve taklit edilen gıdalarla ilgili listesini güncelledi. Son yayımlanan listede Konya da yer aldı. Kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede, sağlık açısından risk taşıyan ürünleri ve bunları üreten firmaları duyurdu.

Liste güncellendi

Her geçen gün daha fazla taklit ve tağşiş vakası tespit edilmesiyle birlikte, söz konusu listeler de güncelleniyor.

Konya'dan bir firma listeye girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Konya'dan bir firma taklit ve tağşiş listesine girdi. Denetimlerde, ısıl işlem görmüş kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan liste için tıklayınız..

 

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