Konya’dan bir firma taklit ve tağşiş listesine girdi! Kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listede, sağlık açısından risk taşıyan ürünleri ve bunları üreten firmaları duyurdu.
Liste güncellendi
Her geçen gün daha fazla taklit ve tağşiş vakası tespit edilmesiyle birlikte, söz konusu listeler de güncelleniyor.
Konya'dan bir firma listeye girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Konya'dan bir firma taklit ve tağşiş listesine girdi. Denetimlerde, ısıl işlem görmüş kangal sucukta kanatlı eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan liste için tıklayınız..