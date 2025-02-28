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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurdu! Son tarih 28 Mart

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurdu! Son tarih 28 Mart

Konya'nın Taşkent ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 2025 Yılı 1. Hibe çağrısı için Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldı.

GES ve Kafes Telli Çit kurulumlarına hibe desteği

Taşkent ilçesinde Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 2025 Yılı 1. Hibe çağrısı kapsamında Taşınabilir GES ve Kafes Telli Çit kurulumlarına hibe desteği verilecek.

Hangi ilçeler geçerli?

2025 Yılı 1. Hibe çağrısı için Ahırlı, Akören, Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent, Yalıhüyük ilçelerinde ÇKS kaydı olan çiftçiler yaralanabilecek. Çiftçiler, başvurularını İlçe Müdürlüklerinde yapacak.

Başvurular başladı!

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, başvuruların 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacağı ve 28 Mart 2025 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

(Mustafa İlker Şen)

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