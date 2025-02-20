Konya’nın bu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi! İşte 20 Şubat Perşembe günü Konya’da tatil olan okullar
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Konya’nın bu ilçelerinde eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle ara verildi. İşte 20 Şubat Perşembe günü tatil olan okullar...Konya otelleri
Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde 20 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
KONYA'NIN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA
DOĞANHİSAR
Doğanhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada
"Kıymetli Vatandaşlarımızın Dikkatine
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Doğanhisar İlçemizde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
HÜYÜK
Hüyük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;
"Buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek adına önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 20/02/2025 Perşembe günü (1) gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
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