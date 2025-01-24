GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konyalı Sanatçı Rıza Konyalı vefat etti!

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı Sanatçı Rıza Konyalı vefat etti!

Konyalı Sanatçı Rıza Konyalı vefa etti.

Türk Halk Müziğinin efsane isimlerinden Rıza Konyalı sabah saatlerinde kalp krizi gerçirerek İzmir'de vefat etti. 

Huzurevinde kalıyordu!

Rıza Konyalı, eşi Ecmel Konyalı'nın vefatının ardından 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevine yerleşti.

İzmir'deki huzurevinde kalan ve türkülerini huzurevi sakinleri için seslendirmeye devam eden Rıza Konyalı yaklaşık 70 yıldır sazını elinden düşürmedi.

Huzurevi sakinlerini türküleriyle eğlendiren kimi zaman hüzünlendiren usta sanatçı müziğe olan tutkusunu hiç kaybetmedi.

450 taş plak çıkaran 92 yaşındaki sanatçı Rıza Konyalı, kariyerinde Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Mustafa Keser, Neşe Karaböcek gibi birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı. 

Rıza Konyalı kimdir? 

1933 yılında Konya'nın Dolapcami Mahallesi'nde doğan Rıza Konyalı, müziğe olan ilgisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Müzik kariyerine cura çalarak başlayan Konyalı, Konya'da düğünlerde ve çetnevirlerde türkü söyleyerek adını duyurmaya başladı.

Henüz 14 yaşında kahvelerde sahne almaya başladığında, ailesi de onun yeteneğini fark ederek evlerindeki iki atı satıp ona bir saz aldı.

Sesinin gücü ve sazdaki ustalığı sayesinde hızla tanınan Konyalı, müziğe olan tutkusunu sahnede sergilemeye başladı.

Büyük hayran kitlesi vardı!

1958'de, o dönemde çalıştığı Konya'daki Cumhuriyet Gazinosu'nu terk ederek İzmir'e yerleşti. 1960 yılında İzmir Fuarı'nda, ünlü sanatçı Muzeyyen Senar'ın alt kadrosunda sahne aldı.

Burada söylediği "Dağdan indim düze ben” adlı uzun hava ile Senar'ı etkileyen Konyalı, Senar'ın tavsiyesiyle İstanbul'a giderek Odeon firmasından plak çıkarmaya başladı.

Bugüne kadar ki müzik kariyerinde sayısız ödül ve başarıya imza atan Konyalı, Türk Halk Müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak anılmaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Rıza Konyalı #Rıza Konyalı vefat #Konyalı sanatçılar

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER