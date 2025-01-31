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METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’ya kar geliyor: 31 ilçede etkili olacak! TARİH VERİLDİ

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’ya kar geliyor: 31 ilçede etkili olacak! TARİH VERİLDİ

Konya'da beklenen kar yağışı sonunda geliyor. 4 Şubat Salı günü kentin bazı ilçelerinde yağmur, bazı ilçelerinde ise kar yağışı etkili olacak. Ancak asıl yoğun kar yağışı 5 Şubat Çarşamba günü tüm Konya genelinde kendini gösterecek.

4 Şubat Salı

Tüm ilçelerde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü Konya'nın 31 ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

5 Şubat Çarşamba

Sıcaklıklar eksi derecelere düşecek

Kar yağışının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıkları hızla düşecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların eksi derecelere inmesi beklenirken, sürücülerin buzlanmaya karşı tedbirli olması öneriliyor.

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Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, özellikle trafikte kar lastiği ve zincir kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kar yağışının hafta boyunca devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Konya'da yaşayanlar için şimdiden kışın en çetin günleri kapıda!

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 12°

2 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 12°

3 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°

4 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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