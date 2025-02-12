SON DAKİKA KONYA HAVA DURUMU HABERLERİ: Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

Konyalılar dikkat! Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’nın 31 ilçesi beyaz örtüyle kaplanacak. Gece hava sıcaklığı -10 dereceye düşüyor. Konya’da kar var mı, Konya’da kar olan yerler neresi, Konya’da kar nerede var, Konya’da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji son dakika Konya hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Konya'da kar olan yerler neresi ilçe ilçe paylaşıldı. Konya'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. İşte Konya hava durumu

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da kar nerede var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya'nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 11-15 Şubat arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram ve diğer ilçelerin hava durumu..

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da kar olan yerler neresi?

Meteoroloji verilerine göre, 12 Şubat Çarşamba (bugün) günü itibariyle kent genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. 31 ilçede etkili olması beklenen kar yağışı, 13 Şubat Perşembe günü şiddetini artıracak.

(13 Şubat Konya Hava Durumu)

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da sis devam edecek mi?

14 Şubat Cuma gününden itibaren ise kar yağışının yerini sisli havaya bırakması öngörülüyor. 15 Şubat Cumartesi günü de yoğun sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(14 Şubat Konya Hava Durumu)

Kar yağışı ve sisli hava nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, buzlanma riskine karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

AKOM UYARDI! Önemli meteorolojik uyarı geldi: Alacabel ve Sertavul geçitlerinde kuvvetli rüzgar!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI Meteoroloji verilerine göre, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışının, Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.Kar yağışının özellikle ilimizin Güney ve Doğu kesimlerinde, Alacabel ve Sertavul geçitlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olacağı tahmin edilmektedir. Buzlanma ve don olayları ile birlikte yer yer pus ve sis görülmesi beklenmektedir.'' İfadelerini kullandı.

Kış Soğuk Yüzünü Gösterecek!

Meteoroloji uzmanlarına göre, kar yağışı şiddetini artırarak etkili olacak. Perşembe günü başlayacak yoğun yağışın, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığını artırması bekleniyor. Çiftçilerin ve sürücülerin dikkatli olması konusunda yetkililerden uyarı geldi.

Dikkat: Buzlanma Riski Yüksek!

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğini belirtti. Yaya ve araç trafiğinde aksaklıkların yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Özellikle sabah saatlerinde yollarda buzlanma oluşabileceği belirtilerek, gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°

13 Şubat 2025 Perşembe Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

14 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 8°

15 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu