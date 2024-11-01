Vergi yüzsüzleri listesi! İşte listedeki Konya firmaları

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesiyle, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkili kılındığı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin 914,9 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu bildirdi.
VERGİ VE CEZA BORCU OLAN MÜKELLEFLER
Buna göre, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezalar (I-A), 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve toplam tutarı 5 milyon TL üzerinde olan vergi ve cezalar (I-B) ile açıklamaya alındı.
LİSTEDE KONYA DA VAR!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan listede, Konya merkez ve ilçelerinde devlete vergi ve ceza borcu olanlar ortaya çıktı.
Listede Konya'dan 179 isim yer alırken, Konya ve ilçelerinde vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi şu şekilde;
1-MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ-KONYASPOR SPOR KULÜBÜ-109.732.264,19
2-MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ-SDR ELEKTRİK MÜHEND İNŞAAT SANAYİ VE TİCLİMİTED Şİ-105.913.280,94
3-MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ-MOBELLA HOLDİNG A.Ş.-81.488.639,54
4-MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ-KÜÇÜKLER ULUSLARARASI NAKLİYAT AKARYAKIT OTOMOTİV- 66.980.880,12
5- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- HAKPET PETROL GIDA TURİZM VE NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞT- 49.294.627,30
6-MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- SEVECEN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ OTOMOTİV HAYSAN.TİC.LTD- 48.603.380,46
7- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- ALİ EVİN- 43.025.820,65
8- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- CEVAHİROĞLU MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE T- 37.321.548.85
9-MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- TETASIS OTOMASYON MAKİNE TARIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRM- 35.363.738,59
10- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- MERVE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI A.Ş.-33.194.741,23
11- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- ÇTK MÜHENDİSLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCA- 29.350.796,51
12- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- ÖZGÜR ERDOĞAN- - 28.189.161,22
13- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- DOLUNAY OTOMOTİV RELKLAM TEMİZLİK İNŞ.MOBİLYA SAN- 27.290.040,67
14- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- DOĞANMERT METAL GERİDÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRMAD.SAN.TİC.LT LEBİLİRMAD.- 25.669.577,70
15- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- TEKNEWA METAL HIRDAVAT OTOMOTİV YAPI MALZEMELERİ G- 24.311.027,84
16- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- OSFER REKLAM GIDA İNŞAAT NAK METAL SAN VE TİCARET- 21.539.637,77
17- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- PRO-OKAN MAKİNE DOĞ GAZ SİST İNŞ.SANVE TİC.LTD.ŞTİ- 21.083.147,50
18- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ-UFUK YETER- 20.072.852,67
19- MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- ABDULKERİM BAYRAK- 19.763.606.23
20-SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- SELÇUKLU MAD YAĞ KİM MAD PAKET NAK. VE PLS.SAN.TİC.- 489.380.259,33
21- SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- KONARTEK PETR ÜRÜN BOYA KIMYA OTOM NAK.SAN.VE TİC.- 305.922.602,94
22- SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- DROP PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT KİMYA SANAYİ VE TİCA - 295.355.014,93
23- SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- ALŞİM PETROL ÜRÜN. NAK. TEKS.VE TİC.LTD.ŞTİ- 259.044.328.81
24- SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- FMH PETR.ÜRN.NAK GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.- 220.726.850,22
25- SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- EMAYAĞ MADENİ YAĞ PETR.ÜRÜN GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞT- 220.448.770,83
26- SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- AYAZ PETROKİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- 214.360.880,68
27- SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- NUREL MADENİ YAĞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GATEK PETROL ÜRÜN OTOM.GERİ-213.283.524,02
28-MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- GAZMER PETROL URUNLERI PLASTIK VE KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- 76.548.543,13
29-MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ-HAVZAN PETROL PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- 60.162.828,30
30-MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- SELEN BOYA KİMYA OTOMOTİV İLETİŞİM İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-56.869.974,42
31-MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ-MUSSER ELEK İNŞ MÜH NAK GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTI- 48.675.361,59
32- MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ -SEYİT MEHMET BUĞA İNŞAAT TURİZM YATIRIM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ- 27.903.456,81
33- MEVLANA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ- TECH ELEKTRİK TURİZM İNŞAAT GIDA OTM.SAN.VE TİC.LTD. STİ- 24.225.129,71
Kaynak: Haber Merkezi