Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? 2025 Miraç Kandili tarihi

2025 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından merakla bekleniyor. Bu mübarek geceyi ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine yöneliyor. Peki, Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte idrak edilecek? Detaylar haberimizde...

Müslümanlar için büyük öneme sahip kandil geceleri, dualar ve ibadetlerle ihya ediliyor.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi simgeliyor.

2025 yılında bu mübarek geceyi dolu dolu geçirmek isteyenler, "Miraç Kandili hangi tarihte?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2025 Miraç Kandili tarihi!

2025 Miraç Kandili hangi tarihte? Miraç Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Miraç Kandili'nin tarihi netleşti. Bu mübarek gece, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere ağırlık verilmesi, alimler tarafından tavsiye ediliyor. Bu özel gecede yapılabilecek ibadetlerden biri de oruç tutmaktır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ ona üç büyük lütufta bulunur: Geçmiş günahlarını bağışlar, kalan ömründe onu korur ve mahşer gününde susuzluktan emin kılar.” buyurmuştur. (Gunye 1/181-182)

Kur'an-ı Kerim'de Miraç Kandili orucu farz olarak belirtilmese de bu mübarek günde nafile oruç tutulabilir.

Dileyen herkes bu gecede oruç ibadetini yerine getirebilir.

Hayırlı Kandiller dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi