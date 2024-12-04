BEYŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.

BEYŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/226 Esas

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Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya hakkında Hırsızlık suçundan suça sürüklenen çocuk ALE EL NASİF hakkında açılan davanın yapılan yargılamasında 28/11/2024 tarihli duruşma ara kararı gereğince suça sürüklenen çocuk hakkında bozma ilamı ve tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligat kanunu uyarınca ilanen tebligat yapılmasına, duruşmanın 04/03/2025 günü saat 10:05'e bırakılmasına karar verilmekle,

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 27/02/2024 tarih ve 2023/2455 Esas, 2024/750 karar sayılı istinaf kararı ile suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ale'nin katılana ait iki adet telefonu katılanın ikametinden çaldığı ve telefonlardan birini tanık Tuncer'in sahibi olduğu Cadde İletişim isimli iş yerine sattığı, olayın ardından kollukça yakalanan SSÇ'nin bir adet telefonu rızasıyla kolluğa teslim ettiği, diğer telefonu sattığı yeri de bildirdiği ve kolluğun bu bilgi üzerine 2. telefonu temin edip katılana teslim ettiği, SSÇ'nin üzerinde ayrıca telefon satım bedelinin bir kısmının bulunduğu ve muhafaza altına alındığı, ancak bu parayla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmadığı anlaşılmış, hal böyleyken mahkemece tanık Tuncer hakkındaki soruşturma ve kovuşturma akıbeti araştırılarak bu şahıs iyi niyetli ise kollukça muhafaza altına alınan paranın tanığa iadesini sağlayıp bakiye zararı da aynen geri verme veya tazmin suretiyle gidermesi, kötü niyetliyse de bu alışverişten elde edilen para veya sağlanan menfaatin değerini adli makamlara teslim etmesi için SSÇ'ye makul süre vermesi ve sonucuna göre TCK'nın 168. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi gerekirken, bu hususlar yerine getirilmeden SSÇ hakkında TCK'nın 168. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılması (aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından ceza miktarı yönünden kazanılmış haklar gözetilerek), HÜKMÜN BOZULMASINA,

25/03/2024 tarihli tensip zaptı ile Suça sürüklenen çocuk adına bozma ilamı ekli CMK'nun 176. Maddesi uyarınca "çağrı kağıdına rağmen gelmediğiniz takdirde hakkınızda zorla getirilme kararı verilecektir. Ayrıca CMK'nun 177 maddesi uyarınca savunma delillerinin toplanmasına ilişkin dilekçeyi duruşmadan en az 5 gün önce Mahkemeye sunmanız ihtar olunur " şerhli iddianame ekli davetiye tebliğine, Suça sürüklenen çocuk müdafii adına bozma ilamı ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligat çıkartılmasına, Katılan adına duruşma gün ve saatini bildirir "Taraf ve vekilinindosyadakiadreslerine davetiye tebliğolunamaması veya tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyanlarıalınamadığındanduruşmaya devam edilerek davanın yokluklarında bitirilebileceği CMK 307/2 maddesi gereği ihtar olunur." şerhli bozma ilamı ekliçağrı kağıdı tebliğine, karar verildiği, Şemen ve Zekiye oğlu, 23/01/2006 doğumlu Suça sürüklenen Çocuk Ale El Nasif 'in Türkiye 'de ve yurt dışında herhangi bir adresinin bulunmadığı, bozma ilamı ve tensip zaptının suça sürüklenen çocuğa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ve bir internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ilanen tebliğ olunur.