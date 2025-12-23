Konya’da deprem! Başkan Altay’dan açıklama geldi

Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Konya ve çevresinde hissedilen bir deprem yaşandı.

KONYA DEPREM Mİ OLDU? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ? DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Konya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalara göre depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedilirken, yerin merkezinin Selçuklu olduğu bildirildi.

BAŞKAN ALTAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şehrimizde depremi hisseden tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Resmi uyarı ve bilgilendirmeleri AFAD ve AKOM kanallarından takip edelim. Rabbim şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." açıklaması yaptı.

(Berna Ata)