KONYA Haberleri

Konya’da eğitim camiasının acı günü! Öğretmen hayatını kaybetti

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da eğitim camiasının acı günü! Öğretmen hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde görev yapan Ereğli Şehit Ali Taştepe İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Lokman Işık hayatını kaybetti.

Konya İl MEM'den Taziye Mesajı

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yayımladığı taziye mesajında öğretmen Lokman Işık'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ereğli Şehit Ali Taştepe İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni Lokman IŞIK vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Eğitim Camiasında Büyük Üzüntüye Neden oldu

Uzun yıllardır Ereğli'de eğitim alanında görev yapan Lokman Işık'ın vefatı, öğrencileri, meslektaşları ve ilçe halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu.

yenikonya.com.tr ailesi olarak; merhumeye Allah'tan rahmet; başta eğitim camiası olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

(Berna Ata)

