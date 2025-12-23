GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

- Güncelleme Tarihi:

Libya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan ve irtibat kesilen jetin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısının kesildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyalden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Libya heyetinin ziyareti

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu.

Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad'ı askerî törenle karşıladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı.

