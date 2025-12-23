GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

2 aylık eşini boğazını keserek öldürdü! İkinci kez serbest bırakıldı

2 aylık eşini boğazını keserek öldürdü! İkinci kez serbest bırakıldı
Koçarlı ilçesinde 2022 yılında henüz 2 aylık evliyken eşini boğazını keserek öldüren Mustafa A.’nın, tedavi sürecinin ardından yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası'nda, 31 Ağustos 2022'de  korkunç bir cinayet işlendi.

32 yaşındaki Necla A., 26 Haziran 2022'de evlendiği Mustafa A. tarafından vahşice öldürüldü. Henüz gelin kınası elinden çıkmayan genç kadının cinayete kurban gitmesi büyük tepkiye yol açtı.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" DENİLEREK SERBEST BIRAKILDI

Cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa A., yaklaşık 3 yıl boyunca cezaevinde kaldı.

Yargılama sürecinde hazırlanan adli raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, bu raporu esas alarak Mustafa A.'nın tahliyesine karar verdi.

AİLESİNDEN "ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK" PAYLAŞIMI

Mahkeme kararının ardından baba Aziz A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı. Baba Aziz A.'nın paylaşımı tepki toplarken çok sayıda vatandaş, "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ, TAHLİYE KARARI KALDIRILDI

Tahliye kararına Necla A.'nın ailesi itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine İzmir İnfaz Hakimliği, tahliye kararını kaldırdı. Bunun ardından yakalanan Mustafa A., yüksek güvenlikli bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İKİNCİ KEZ SERBEST

Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, bu sürecin sonunda yeniden serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

