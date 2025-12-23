GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Hasan Yıldırım
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı
Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 1. Hafta karşılaşmasında kendisi gibi Süper Lig’de yer alan Antalyaspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, kupanın grup aşamasına ise 3 puanla başladı.

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu 1. Hafta karşılaşmasında kendisi gibi Süper Lig'de yer alan Antalyaspor'u konuk etti.

Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın 20. dakikasında Tunahan Taşcı'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Müsabakanın kalan bölümlerinde Konyaspor net pozisyonlar yakalarken, bir türlü 2. golün sevincini yaşayamadı. Maçta başka gol olmazken, kazanan 1-0'lık skorla Konyaspor oldu. 

İDEALE YAKIN 11

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antlyaspor maçına ideale yakın bir 11 ile çıktı. Anadolu Kartalı'nın kalesinde Deniz Ertaş, savnuma 4'lüsünde Yhoan Andzouna, Muzaffer Utku Eriş, Uğurcan Yazğılı ve Guilherme Sitya, tekli ön liberoda Jinho Jo, 4'lü orta alanda Tunahan Taşcı, Melih İbrahimoğlu, Morten Bjorlo ve Jackson Muleka, ileri uçta ise Umut Nayir görev aldı. 

MAÇTAN NOTLAR

11' Umut Nayir altıpasta dışarı vurdu! Sol kanattan gelişen atakta Melih İbrahimoğlu topu indirirken, altıpasta topla buluşan Umut Nayır kale ağzında topu dışarı yönlendirdi. Öncesinde ofsayt bayrağı havada.

16' Antalyaspor sağ kanattan geldi. İçeri yapılan ortada Jinho Jo ıska geçerken; Nikola Storm'un şutu kaleci Deniz'in de müdahalesiyle kornere çıktı.

20' Konyaspor aradığı golü kanadı Tunahan Taşcı ile buldu! Organize gelişen atakta topu karşısında bulan Taşcı, sert ve düzgün bir vuruş yaparak Anadolu Kartalı'nı 1-0 öne geçirdi. 

34' Konyaspor Jackson Muleka ile gole çok yaklaştı. Demokratik Kongolu oyuncu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda file bekçisine nişanladı. 

40' Konyspor bu kez Morten Bjorlo ile geldi. Orta saha oyuncusu müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

55' Konyaspor bir kez daha Muleka ile geldi. Anadolu Kartalı bu pozisyondan da faydalanamadı.

(Hasan Yıldırım)

