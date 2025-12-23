GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Fırat: “Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı’’

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Fırat: "Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı''
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor’un yardımcı antrenörü Hasan Fırat, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Fırat, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını aktardı.

İlk yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizen Fırat, "Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı. Rahatlatıcı gol de gelmeyince maçın ilerleyen dakikalarında kendi adımıza biraz da skoru korumak içgüdüsü ile zaman zaman bireysel hatalarla pozisyonlar verdik. Ancak bunları da başarıyla savuşturduk. Genel anlamda oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Bu da bugünkü galibiyeti getirdi." diye konuştu.

Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öncan da deplasmandan puanla dönmek istediklerini belirterek, "Fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. En az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Artık kupada diğer maçlara bakacağız." dedi.

Kaynak: AA

