Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2026 asgari ücret ödeme tarihi

2026 yılı için asgari ücret açıklandı. Belirlenen yeni rakamların yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle özel sektör çalışanları ödeme takvimine odaklandı. İlk zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?

2026 yılına kısa bir süre kala Türkiye'de çalışma hayatının en önemli başlıklarından biri olan asgari ücret yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Milyonlarca çalışanın geçim planlarını doğrudan etkileyen yeni asgari ücret tutarı belli oldu.

Zamlı tutarın açıklanmasının ardından bu kez gözler maaşların fiilen ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi.

Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Zamlı maaşı Ocak'ta mı alacağız, yoksa Şubat'ı mı bekleyeceğiz?

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik süreç tamamlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 23 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği üçüncü toplantının ardından 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı.

Toplantıdan çıkan karara göre, 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 27 oranında artışyapıldı. Bu zamla birlikte 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmiş olsa da çalışanların zamlı maaşı fiilen alacağı tarih, çalışma mevzuatı ve bordro sistemi nedeniyle farklılık gösteriyor.

Türkiye'de yaygın olarak uygulanan maaş ödeme düzenine göre, zamlı ücretin hesaba geçmesi için Ocak ayına ait çalışma süresinin tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle 2026 yılına ait yeni net asgari ücret, 1–31 Ocak tarihleri arasındaki emeğin karşılığı olarak hesaplanacak.

Ocak ayı çalışmasının bordrosu hazırlandıktan sonra ödeme yapılacağı için, asgari ücretlilerin büyük bölümü zamlı maaşını Şubat ayının ilk günlerinde banka hesaplarında görebilecek.

