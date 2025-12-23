Asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret zammı ne kadar? Yeni asgari ücret ne kadar oldu?

2026 asgari ücret zammı, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılan komisyon toplantısının ardından belli oldu. Saat 18.00’da başlayan kritik asgari ücret toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammını duyurdu. Peki, yeni asgari ücret ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Milyonların aylardır beklediği 2026 asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi kesiminin katılmadığı, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı belli oldu.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam yapılarak net 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Buna göre; asgari ücrete toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu. 2026 yılında geçerli olacak brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin ise 1.270 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi