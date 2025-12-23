2026 yılı asgari ücreti belli oldu

2026 asgari ücret zammı, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapılan komisyon toplantısının ardından belli oldu. Saat 18.00’da başlayan kritik asgari ücret toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammını duyurdu. Peki, yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Milyonların aylardır beklediği 2026 asgari ücret maratonu sona erdi. İşçi kesiminin katılmadığı, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammı belli oldu. Bakan Işıkhan, 2026 yılının asgari ücretinin 28 bin 75 TL olacağını açıkladı. 2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin 28 bin 75 lira olacağını açıkladı. Buna göre; asgari ücrete toplamda yüzde 27 zam yapılmış oldu. 2026 yılında geçerli olacak brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin ise 1.270 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı. ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!