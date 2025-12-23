Ankara’dan kalkan özel bir jet düştü! Libya Genelkurmay Başkanı uçaktaydı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu belirtti.
Yerlikaya açıklamasında, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.
Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Yerlikaya, uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde ulaşıldığını açıkladı.
LİBYA BAŞBAKANI: YAS TUTUYORUM
Reuters'ın haberine göre Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı için yas tuttuğunu belirtti.
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El-Haddad, bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad'ı askerî törenle karşıladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, bugün Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etmişti.
