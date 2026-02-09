GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,82
EURO
51,77
STERLİN
59,65
GRAM
7.500,30
ÇEYREK
12.441,83
YARIM ALTIN
24.769,21
CUMHURİYET ALTINI
49.090,55
RESMİ İLANLAR

Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden

Eklenme Tarihi:

                                             SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
                                              KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                Mevlana Sosyal Güvenlik Merkezi


KIYMET TAKDİRİNİN  İLANEN  TEBLİĞİ
Alacaklı:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Satış dosya No:2025/25837
Borçlu:MEHMET UĞUR BUHARALI(T.C.60*******50)
İlan nedeni:Borçlunun bilinen adreslerinde bulunamaması (213 Sayılı Vergi Usul  Kanunu ilgili maddeler)
Kıymet takdiri yaptırılan taşınmaz:Konya İli Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 20525 Ada 1 parsel 7.kat 16 numaralı bağımsız bölüm mesken
Takdir edilen değer:7.000.000,00-TL(Yedi milyon Türk Lirası)

Müdürlüğümüzce kıymet takdiri yaptırılan taşınmaza ilişkin yukarıda bilgileri verilen iş bu ilan borçlu ve 3.kişilere 213 sayılı vergi usul kanununun 106.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
 

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02396771