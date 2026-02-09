Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden

KIYMET TAKDİRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
Alacaklı:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Satış dosya No:2025/25837
Borçlu:MEHMET UĞUR BUHARALI(T.C.60*******50)
İlan nedeni:Borçlunun bilinen adreslerinde bulunamaması (213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ilgili maddeler)
Kıymet takdiri yaptırılan taşınmaz:Konya İli Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi 20525 Ada 1 parsel 7.kat 16 numaralı bağımsız bölüm mesken
Takdir edilen değer:7.000.000,00-TL(Yedi milyon Türk Lirası)
Müdürlüğümüzce kıymet takdiri yaptırılan taşınmaza ilişkin yukarıda bilgileri verilen iş bu ilan borçlu ve 3.kişilere 213 sayılı vergi usul kanununun 106.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.