KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 404 Ada, 59 Parsel, 2.kAT, 6 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İhsaniye Mahallesi, Hakyolu Sokak No: 6/3 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 51,20 m2

Arsa Payı : 77/983

İmar Durumu :Ana taşınmaz; 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Mesken sahasına kalmaktadır.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ARMAĞAN Mahalle/Köy, 1248 Ada, 14 Parsel, 1. Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Melikşah Mahallesi, Güllüce-2 Sokak Sedef Apartmanı No: 8/4 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 100,70 m2

Arsa Payı : 1/9

İmar Durumu :Ana taşınmaz; 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında 3 kat Mesken sahasına kalmaktadır

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.