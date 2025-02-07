Seydişehir’de gayrimenkul ihalesi

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif İhale Usulü ile 9 adet Taşınmaz satılacak olup 3 adet taşınmaz kiraya verilecektir.
2. İhale 17.02.2025 Cuma günü Saat:10:00' da Seydişehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi'ne yatırılması gerekmektedir.
5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
6. Ödeme Şekli
a) Satış bedeli Sözleşme yapıldıktan sonra peşin olarak yatırılacaktır.
Serkan SAĞLAM
Belediye Başkanı a.
Belediye Bşk. Yrd.
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
|
S. NO
|
İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|MEVKİİ
|CİNSİ
|ADA/PARSEL
|ALANI m2
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 1
|MERKEZ
|ARSA
|497/577
|1643,22
|Ayrık Nizam 4 Kat TAKS:0.90 KAKS:P.A.İ.Y.
|13.100.000,00 TL
|400.000,00 TL
|2
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Alaylar 2
|MERKEZ
|ARSA
|656/11
|404,00
|Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75
|1.650.000,00 TL
|50.000,00 TL
|3
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ulukapı
|MERKEZ
|ARSA
|1586/4
|387,12
|Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75
|1.575.000,00 TL
|50.000,00 TL
|4
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ulukapı
|MERKEZ
|ARSA
|1586/9
|340,83
|Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.75
|1.400.000,00 TL
|45.000,00 TL
|5
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|443/9
|468,29
|Ayrık Nizam Bina Yüksekliği: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40
|300.000,00 TL
|9.000,00 TL
|6
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|443/10
|510,39
|Ayrık Nizam Bina Yüksekliği: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40
|360.000,00 TL
|10.800,00 TL
|7
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|443/11
|552,48
|Ayrık Nizam Bina Yüksekliği: 6.50 m TAKS:0.20 KAKS:0.40
|350.000,00 TL
|10.500,00 TL
|8
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ortakaraören
|MERKEZ
|ARSA
|453/9
|542,24
|Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.60
|350.000,00 TL
|10.500,00 TL
|
9
|
KONYA
|
SEYDİŞEHİR
|
Alaylar 2
|
MERKEZ
|İş Yeri
|672/1
|400,00
|Soğuk Hava Deposunda Bulunan 10 Nolu Bağımsız Bölüm
|7.500.000,00 TL
|225.000,00 TL
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR
|
S. NO
|
İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CİNSİ
|SÜRE AY
|AYLIK KİRASI(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT(TL)
|1
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Kesecik Mahallesi 155810 Sokak No:60
|İş Yeri
|3 YIL
|1.500,00 TL + KDV
|2.000,00 TL
|2
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Ketenli Mahallesi Düğün Salonu
|İş Yeri
|3 YIL
|3.000,00 TL + KDV
|4.000,00 TL
|3
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|Gevrekli Mahallesi 155527 Sokak No:9 (Ekmek Fırını Yapım Şartlı)
|İş Yeri
|10 YIL
|3.000,00 TL + KDV
|13.000,00 TL