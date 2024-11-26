Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 26 Kasım Konya nöbetçi eczane listesi…

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler Konyalı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip oluyor.
İşte Konya 26 Kasım Salı günü nöbetçi eczane listesi
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Bölge
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Eczane
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Adres
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Telefon
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Selçuklu
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ÖZGÜL
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FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)
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236 38 08
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Selçuklu
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KILINÇARSLAN
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HACIKAYMAK MAHALLESİ MANZUM SOKAK NO:21B SELÇUKLU
(ÇELİKKAYALAR MARKET KARŞISI)
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234 01 73
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Meram- Selçuklu
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HAYAT AĞACI
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HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AN SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
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234 01 73
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Meram
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İZİ
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ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6C MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI-YAKA PARKI ARKASI)
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324 33 39
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Karatay
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UĞURLU
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KALENDERHANE MAHALLESİ ABİDİNPAŞA SOKAK NO:25B KARATAY
(42 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, CEMİL KELEŞOĞLU LİSESİ CİVARI)
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222 00 79
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Meram-Selçuklu
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KİBAROĞLU
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YENİŞEHİR MAHALLESİ İŞTİRAK SOKAK O BLOK 1A MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YAKINI, KONEVİ TOKİ KONUTLARI KARŞISI, 18 NOLU ASM YANI)
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249 11 11
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Meram- Karatay
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HAKİMİYET
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ÇAYBAŞI MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:48B MERAM
(ESKİ GARAJ CİVARI, YENİ KARATAY BELEDİYESİ CİVARI)
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351 05 10
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Selçuklu
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AKINCILAR
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AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR CADDESİ İTTİFAK SİTESİ NO:1A SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
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246 35 47
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Selçuklu
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BARDAKÇI
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ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK NO:1A SELÇUKLU
(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ KARŞISI)
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320 22 33
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Selçuklu
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SİMYA
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BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89/K SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
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503 23 24
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Selçuklu
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ÖZDEMİR
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BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ KIZILKAYA 2 İŞ MERKEZİ NO:17C SELÇUKLU
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241 22 55
Hastalarımıza acil şifalar dileriz.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi