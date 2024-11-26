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Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 26 Kasım Konya nöbetçi eczane listesi…

Konya’da bugün hangi eczane nöbetçi? 26 Kasım Konya nöbetçi eczane listesi…
Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 26 Kasım Salı, Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Acil durumlarda nöbetçi eczaneler Konyalı vatandaşlar için büyük bir öneme sahip oluyor.

                         İşte Konya 26 Kasım Salı günü nöbetçi eczane listesi               

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

ÖZGÜL

FERHUNİYE MAHALLESİ PARSANA CADDESİ MEDİKO SİTESİ NO: 20A SELÇUKLU

(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL SERVİS KARŞISI)

236 38 08

Selçuklu

KILINÇARSLAN 

HACIKAYMAK MAHALLESİ MANZUM SOKAK NO:21B SELÇUKLU

(ÇELİKKAYALAR MARKET KARŞISI)

234 01 73

Meram- Selçuklu

HAYAT AĞACI

HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AN SELÇUKLU

(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)

234 01 73

Meram

İZİ

ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6C MERAM

(NAR GROSS MARKET ARKASI-YAKA PARKI ARKASI)

324 33 39

Karatay

UĞURLU

KALENDERHANE MAHALLESİ ABİDİNPAŞA SOKAK NO:25B KARATAY

(42 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, CEMİL KELEŞOĞLU LİSESİ CİVARI)

222 00 79

Meram-Selçuklu

KİBAROĞLU

YENİŞEHİR MAHALLESİ İŞTİRAK SOKAK O BLOK 1A MERAM

(MERAM BELEDİYESİ YAKINI, KONEVİ TOKİ KONUTLARI KARŞISI, 18 NOLU ASM YANI)

249 11 11

Meram- Karatay

HAKİMİYET

ÇAYBAŞI MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:48B MERAM

(ESKİ GARAJ CİVARI, YENİ KARATAY BELEDİYESİ CİVARI)

351 05 10

Selçuklu

AKINCILAR

AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR CADDESİ İTTİFAK SİTESİ NO:1A SELÇUKLU

(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)

246 35 47

Selçuklu

BARDAKÇI

ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK NO:1A SELÇUKLU

(ÖZEL MEDOVA HASTANESİ KARŞISI)

320 22 33

Selçuklu

SİMYA

BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ NO:89/K SELÇUKLU

(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

503 23 24

Selçuklu

ÖZDEMİR

BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ KIZILKAYA 2 İŞ MERKEZİ NO:17C SELÇUKLU

241 22 55

Hastalarımıza acil şifalar dileriz.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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