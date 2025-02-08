GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
TEKNOLOJİ Haberleri

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak? GTA 6 İNDİR

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak? GTA 6 İNDİR
Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Erken bir sızıntının ardından Rockstar Games, serinin yeni oyununda 2025 yılında Vice City’ye geri döneceğimizi duyurdu. Peki, GTA 6 fragmanı ne zaman yayımlanacak? İşte bu konuda tüm detaylar...

GTA 6 Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

GTA 6 fragmanı, beklenenin aksine erken bir şekilde çevrimiçi ortamda yayımlandı. İlk başta 5 Aralık'ta yayınlanması planlanan fragman, Rockstar Games'in açıklamasının ardından YouTube'da hızlı bir şekilde yayınlandı. Fragman, büyük ilgi gördü ve yalnızca birkaç saat içinde 32 milyon izlenmeye ulaştı. Rockstar Games, sızdırılan fragmanın ardından yaptığı açıklamada, "Fragmanımız sızdırıldı, lütfen gerçeğini YouTube'dan izleyin" dedi.

GTA 6 Hakkında Bilgiler

GTA 6, uzun bir bekleyişin ardından geliyor. 2013'te çıkan GTA 5'in üzerinden yıllar geçse de oyun severler, serinin bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyordu. Yeni fragmanda, Bonnie ve Clyde temalı bir hikayeye sahip olan Lucia adlı kadın karakterin, kalabalık plajlarda, şehir otoyollarında ve kulüplerde suç çılgınlıklarına karıştığını görüyoruz.

Sızıntılar ve Güvenlik Sorunları

Rockstar Games, geçtiğimiz yıllarda çeşitli sızıntılarla karşılaştı. Özellikle 2022 yılında, bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Bu sızıntılar, geliştirici ekibi zor durumda bırakmış ve video oyun topluluğunda büyük bir tartışma yaratmıştı. Rockstar Games, bu durumu doğrulayarak, bir ağ saldırısına uğradıklarını ve sızdırılan görüntülerin, yetkisiz üçüncü taraflar tarafından indirildiğini açıklamıştı.

GTA 6'nın merakla beklenen fragmanı, Rockstar Games'in açıklamalarıyla ve yaşanan sızıntılarla birlikte oyun severler tarafından büyük bir heyecanla izleniyor. 2025'te piyasaya çıkması beklenen oyun, Vice City'ye geri dönerek, serinin hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

GTA 6 FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haber Merkezi

  • #GTA 6 indir

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER