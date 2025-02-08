GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli oldu mu? GTA 6 fragmanı ne zaman yayınlanacak? GTA 6 İNDİR

Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Erken bir sızıntının ardından Rockstar Games, serinin yeni oyununda 2025 yılında Vice City’ye geri döneceğimizi duyurdu. Peki, GTA 6 fragmanı ne zaman yayımlanacak? İşte bu konuda tüm detaylar...

GTA 6 Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

GTA 6 fragmanı, beklenenin aksine erken bir şekilde çevrimiçi ortamda yayımlandı. İlk başta 5 Aralık'ta yayınlanması planlanan fragman, Rockstar Games'in açıklamasının ardından YouTube'da hızlı bir şekilde yayınlandı. Fragman, büyük ilgi gördü ve yalnızca birkaç saat içinde 32 milyon izlenmeye ulaştı. Rockstar Games, sızdırılan fragmanın ardından yaptığı açıklamada, "Fragmanımız sızdırıldı, lütfen gerçeğini YouTube'dan izleyin" dedi.

GTA 6 Hakkında Bilgiler

GTA 6, uzun bir bekleyişin ardından geliyor. 2013'te çıkan GTA 5'in üzerinden yıllar geçse de oyun severler, serinin bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyordu. Yeni fragmanda, Bonnie ve Clyde temalı bir hikayeye sahip olan Lucia adlı kadın karakterin, kalabalık plajlarda, şehir otoyollarında ve kulüplerde suç çılgınlıklarına karıştığını görüyoruz.

Sızıntılar ve Güvenlik Sorunları

Rockstar Games, geçtiğimiz yıllarda çeşitli sızıntılarla karşılaştı. Özellikle 2022 yılında, bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Bu sızıntılar, geliştirici ekibi zor durumda bırakmış ve video oyun topluluğunda büyük bir tartışma yaratmıştı. Rockstar Games, bu durumu doğrulayarak, bir ağ saldırısına uğradıklarını ve sızdırılan görüntülerin, yetkisiz üçüncü taraflar tarafından indirildiğini açıklamıştı.

GTA 6'nın merakla beklenen fragmanı, Rockstar Games'in açıklamalarıyla ve yaşanan sızıntılarla birlikte oyun severler tarafından büyük bir heyecanla izleniyor. 2025'te piyasaya çıkması beklenen oyun, Vice City'ye geri dönerek, serinin hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi