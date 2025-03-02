Yeni Nesil Yapay Zeka Modeli GPT-5 Tanıtıldı: İnsan Benzeri Zeka mı Geliyor?

Teknoloji dünyası, OpenAI tarafından geliştirilen ve yapay zekâ alanında çığır açması beklenen GPT-5 modelinin tanıtımıyla çalkalanıyor. Bu yeni nesil dil modeli, önceki sürümlerine göre daha gelişmiş özelliklere sahip ve insan benzeri zekâya bir adım daha yaklaştığı belirtiliyor.

Öne Çıkan Özellikler

Gelişmiş Doğal Dil Anlama: GPT-5, metinleri daha derinlemesine anlayarak bağlam içinde daha tutarlı ve anlamlı yanıtlar üretebiliyor.

Çok Dilli Destek: Dünya genelinde konuşulan 100'den fazla dili destekleyen model, dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yaratıcı İçerik Üretimi: Şiir, hikâye ve makale gibi yaratıcı metinleri yüksek kaliteyle oluşturabiliyor.

Endişeler ve Tartışmalar

GPT-5'in bu denli ileri seviyede olması, bazı etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle, yapay zekânın insan iş gücünü nasıl etkileyeceği ve bilgi güvenliği konularında endişeler dile getiriliyor.

Geleceğe Etkisi

Uzmanlar, GPT-5'in eğitim, sağlık, müşteri hizmetleri ve daha birçok sektörde devrim niteliğinde değişikliklere yol açacağını belirtiyor. Ancak, bu teknolojinin sorumlu ve etik bir şekilde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Kaynak: Haber Merkezi