Karahan: “Basın toplumun bilinçlenmişinde önemli bir köprü işlevini yerine getiriyor’’

TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu(B.T.K.) Başkanı Özdal Karahan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın emekçisi gazetecilerin meslek ilkeleri çerçevesinde, toplumun bilgilendirilmesinde önemli bir köprü işlevini yerine getirdiklerini ifade etti.

TÜRSAB Konya B.T.K. Başkanı Özdal Karahan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en önemli ve saygın mesleklerinden birisini icra eden yazılı ve görsel basınımızın temsilcileri, görevlerini her türlü koşul ve ortamda özveriyle ve gayretle yerine getiriyorlar. Basın meslek ilkeleri çerçevesinde, toplumun bilgilendirilmesinde önemli bir köprü işlevi gördüğü gibi, aynı zamanda demokrasimizin de sigortalarından birisidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği yapan gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Çok büyük fedakârlıkla ve zor şartlarda görevini yerine getiren gazeteciler, Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde ve her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışmaktadırlar. Bazen can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimizin halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Toplumun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına, görevlerini gece-gündüz demeden, her türlü şartta özveriyle yerine getiren basın mensuplarımıza teşekkür borçluyuz. Bu vesileyle, doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğümüzün yılmaz emekçileri olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz” dedi.

