Niğde’de Mart kapıdan baktıracak mı? Niğde’ye kar geri dönüyor! Meteoroloji duyurdu: İşte Niğde 5 günlük hava durumu

Niğde'de Yağış Var Mı?
Niğde'de bugün sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, yerini güneşe bıraktı. Güneşli havanın etkisiyle hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselirken, yeni hafta yağışlı hava koşullarıyla başlayacak.
Niğde'de Kar Var Mı?
Niğde'nin bazı ilçelerinde 3 Mart Pazartesi günü yağış beklenirken, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Şehir genelinde hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.
Niğde'de Sıcaklık Artacak Mı?
Bugün hava sıcaklığı 14-15 dereceye kadar yükselmiş olsa da önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda ciddi bir artış beklenmiyor. Aksine, yağışlı hava dalgasının etkisiyle soğuma yaşanacak.
Niğde'de Sıcaklık Düşecek Mi?
Evet, hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava serinleyecek ve Niğde'de şubat ayının son günlerindeki bahar havası yerini kış şartlarına bırakacak.
Niğde'de Bugün Yağış Var Mı?
Bugün Niğde'de yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde sisli bir hava gözlemlenirken, ilerleyen saatlerde güneşli bir gün yaşanıyor.
Yarın Niğde'de Yağış Var Mı?
3 Mart Pazartesi günü Niğde'nin bazı ilçelerinde yağış görülecek. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde düşmesi beklenen bölgeler de var. Şehir genelinde yağışlı hava 5 Mart Çarşamba gününe kadar etkili olacak.
Niğde İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Niğde için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Niğde hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°
Yarın için Niğde hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°
4 Mart 2025 Salı Niğde hava durumu Sisli, sıcaklık 12°
5 Mart 2025 Çarşamba Niğde hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°
Kaynak: Haber Merkezi