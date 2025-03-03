Teşkilat 135. bölüm fragmanı izle! TRT Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle

Teşkilat, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hız kesmeyen temposuyla dikkat çeken dizinin 134. bölümünde yaşanan olayların ardından, izleyiciler şimdi büyük bir merakla Teşkilat 135. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 135. bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar...

Teşkilat'ın son bölümünde yaşanan heyecan verici gelişmelerin ardından izleyiciler, yeni bölüm fragmanını sabırsızlıkla bekliyor. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı dizi, her hafta Pazar akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Peki, Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen tüm detaylar.

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay her şeyin arkasında Ejder olduğunu öğrendikten sonra artık onun peşindedir. Korkut, kendini deşifre etmeden Altay'ı durdurmak zorundadır. Kraliçe'ye daha yakın olmak için Korkut bazı fedakârlıkları göze almalıdır. Durumlar gittikçe zorlaşırken Ejder'in hamlesi Korkut'u büyük riskler almaya itecektir.

Neslihan, Makinist'in elindeki saç tellerinin Selen'e ait olduğunu öğrenir. Bu yıkıcı gerçeği Altay'a söylemeden önce şüphelerinden emin olmak zorundadır.

Altay ve Neslihan, Kraliçe ile ilgili yeni ipuçları edinirler. Operasyon için Monaco'ya giden ikiliyi yeni bir tehlike beklemektedir. Altay bir kez daha Neslihan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır.

TEŞKİLAT 135. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 135. bölüm fragmanı izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

TEŞKİLAT 135. BÖLÜM FRAGMANI

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi