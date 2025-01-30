Uzak Şehir 11. Bölüm İzle! Uzak Şehir 11. Bölümünde Neler Oldu? Uzak Şehir 11. Bölüm HD Tek Parça İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi *Uzak Şehir*, 27 Ocak 2024 tarihinde 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete de yüklendi. *Uzak Şehir* 11. bölümünü tek parça ve full izlemek için haberimizde yer alan linke göz atabilirsiniz.

Uzak Şehir'in 11. Bölümünde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Uzak Şehir dizisi, dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümde yaşananlar ise merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünü (son bölüm) izlemek isteyenler için haberimizde yer alan linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte Uzak Şehir 11. bölüm izle dizi linki ve tüm detaylar...

Uzak Şehir 11. Bölüm Konusu Nedir?

Uzak Şehir dizisinin 11. bölümünde, Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya, içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltir. Cihan, Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da onu sakinleştirmek kolay olmaz. Alya, Boran'ın yaptığına bir ihanet olarak bakar ve artık ona eskisi gibi yaklaşamayacağını fark eder.

Nare, Şahin tarafından bir kez daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin'in kaçmak için Nare'nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat, duruma el koyar ve Nare ile Şahin'in kaderini yeniden belirler.

Nare'nin Cihan'la yaptığı konuşma, Cihan'ın kaçmaya çalıştığı gerçeğini mi ortaya koyuyor yoksa o, geleceğiyle ilgili korktuğu bir durumu mu yansıtıyor? Ecmel hastanede yaşam mücadelesi verirken, Zerrin ailesi için zor bir karar almak zorunda kalır. Sadakat, Ecmel'in yapabileceklerinin farkındadır ve kendi yöntemlerini devreye sokar. Sadakat'in karşısına çıkan kişi ise Cihan olur. Cihan, annesinin önüne geçerken, bunun sonucunda hayatının en büyük sırrını öğreneceğinin farkında bile değildir.

Uzak Şehir Dizisi Oyuncuları Kimler?

Uzak Şehir dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Dizinin başlıca oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku gibi yetenekli isimler yer alıyor.

Uzak Şehir Gerçek Mi, Uyumlama Mı?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi Al Hayba'nın Türk uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkıyor.

Uzak Şehir Nerede Çekiliyor?

Uzak Şehir dizisinin çekimleri, Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşiyor. Bu eşsiz mekanlar, dizinin atmosferini ve hikayesini güçlendiren önemli bir rol oynuyor.

Uzak Şehir 11. Bölüm HD Tek Parça İzle!

Kanal D ekranlarında 27 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 11. bölümünü (son bölüm) tek parça ve full izleyebileceğiniz linki haberimizde bulabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi