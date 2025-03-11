Uzak Şehir 17. bölüm izle tek parça! Uzak Şehir son bölüm izle kesintisiz full HD!

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam etti. Geçtiğimiz hafta, Cihan ve Alya arasında boşanma protokolleri imzalanmıştı. Cihan, boşanmaktan vazgeçse de Alya kararlı bir şekilde boşanmayı sürdürdü. Mahkemede ise Cihan, Alya’yı hala sevdiğini ifade etti. Peki, Alya Cihan’dan boşanmayı başarabilecek mi? İşte, Uzak Şehir 17. bölümün tek parça izleme linki...

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın yazdığı dizide bu hafta, boşanmakta direnen Cihan'ı ikna edemeyen Alya, bir yardım teklifi alır. Bu durumu öğrenen Cihan, mantığını bir kenara bırakıp kıskanmanın etkisiyle hareket etmeye başlar. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek. Uzak Şehir 17. Bölüm'de neler oldu? Cihan'ın boşanma dilekçesini imzalaması Alya'nın düşündüğü gibi kolay bir süreç olmaz. Cihan'ın yükselen öfkesi karşısında Alya çıkış yolu bulmakta zorlanır. Boşanmamakta direnen Cihan'ı ikna edemeyen Alya'ya yardım eli uzanır. Bunu öğrenen Cihan mantığından uzaklaşıp kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlar. Uzak Şehir 17. Bölüm İzle! Kaynak: Haber Merkezi

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