Azerbaycan’a ait düşen uçağa dışarıdan müdahale var
Azerbaycan Havayolları, ilk incelemelere göre uçağın düşüş nedeninin “dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale“ olduğunu açıkladı.
Azerbaycan Havayolları'nın Kazakistan'da düşen uçağına ilişkin yeni gelişmeler var.
38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgileri Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev açıkladı.
Kazakistan tarafına ilk sinyal yerel saatle 10.43'te Rusya'nın Rostov hava kontrol merkezi memurları tarafından verildi.
"Dışardan müdahale var"
Hava durumu nedeniyle uçağın Aktau'ya yöneldiği belirtildi. Uçak iki kez inmeyi denedi. Bir süre sonra mürettebatla irtibat kesildi, ardından uçak düştü. Uçağın iki kara kutusu da bulundu, soruşturma devam ediyor.
Azerbaycan Havayolları, ilk incelemelere göre uçağın düşüş nedeninin "dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale" olduğunu açıkladı.
Azerbaycan 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu
Azerbaycan basınında da, uçağın Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.
Gözler Rusya'ya çevrildi. Moskova yönetimi, soruşturmaya destek vereceğini duyurdu.
Azerbaycan Hava Yolları, kazaya ilişkin inceleme tamamlanıncaya kadar 7 Rus şehrine, Kazakistan'a bağlı Qazak Air da Yekaterinburg kentine uçuşları askıya aldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”