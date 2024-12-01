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Rus savaş uçakları Halep Üniversite Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları Halep Üniversite Hastanesi’ne hava saldırısı düzenledi
Rus savaş uçakları, Suriye’de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi’ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

Fotoğraf: AA

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Kaynak: AA

  • #Rusya #Suriye

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