Çorum güncel et kesim fiyatları | Dana kesim fiyatları ne kadar? Çorum’da kuzu kesim fiyatları

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan verilere göre, Çorum'da dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir artış yaşandı. Üreticilerin kazanç sağladığı bu gelişme, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarında yükselmeye neden oldu.

Dana Etinin Kesim Fiyatı Yükseldi

Bu hafta dana karkas et kesim fiyatı, 5,65 TL artışla 400,69 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 395,04 TL olan dana karkas et fiyatındaki bu artış, üretim maliyetlerinin ve et talebinin artmasından kaynaklanıyor. Çorum'daki üreticiler bu artıştan olumlu etkilenirken, fiyatlar tüketiciler için daha yüksek seviyelere çıktı.

Kuzu Karkas Et Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artış göstererek 462,39 TL oldu. Geçen hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et fiyatı, bu haftaki yükselişle birlikte Çorum'da kırmızı et fiyatlarını arttırmış durumda.

Çorum'da Güncel Kesim Fiyatları

Çorum'da dana karkas et kesim fiyatı bu hafta 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, kırmızı etin üretim maliyetlerinin arttığını ve talebin devam ettiğini gösteriyor.