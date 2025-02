Eskişehir’de güncel kesim fiyatları|Eskişehir’de dana kesim fiyatı ne kadar? Eskişehir güncel kuzu kesim fiyatı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yapılan açıklamalara göre, Eskişehir'de dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Besiciler için kazanç sağlarken, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarındaki artış bir başka gündem maddesi oldu.

Dana Karkas Et Fiyatı Yükseldi

Dana karkas et kesim fiyatı geçtiğimiz haftaya göre 5,65 TL artarak 400,69 TL oldu. Geçtiğimiz hafta 395,04 TL olan fiyat, bu haftaki artışla birlikte et fiyatlarında kayda değer bir yükselme yaşandı. Bu artış, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve et talebindeki artışla bağlantılı.

Kuzu Karkas Et Fiyatı Arttı

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL seviyesine ulaştı. Geçen hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et fiyatı, bu haftaki artışla birlikte daha da pahalı hale geldi.

Fiyatlardaki Artışın Sebepleri

Kesim fiyatlarındaki yükselişin sebepleri arasında, üretim maliyetlerindeki artış ve arz-talep dengesindeki değişiklikler ön plana çıkıyor. Yüksek üretim maliyetleri ve kırmızı et talebinin devam etmesi, fiyatların yukarı doğru ivme kazanmasına neden oluyor. Besiciler için kazanç sağlansa da, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Eskişehir'de Güncel Kesim Fiyatı

Eskişehir'de dana karkas et kesim fiyatı bu hafta 409,20 TL, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, kırmızı etin üretim maliyetlerinin yükseldiğini ve talebin devam ettiğini gösteriyor.