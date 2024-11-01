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11 ilde PKK’ya operasyon: 661 kilogram patlayıcı ele geçirildi

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11 ilde PKK’ya operasyon: 661 kilogram patlayıcı ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Gürz-25“ operasyonlarıyla, 27 mağara ve sığınak imha edilirken, 661 kilogram patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkari'de bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları patlayıcıların, çeşitli silah ve mühimmatların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Gürz-25” operasyonlarında 37 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Ayrıca operasyonlarda, 661 kilogram patlayıcı madde, 4 adet M79 ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet PKM makineli tüfek, 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 105 adet el bombası, 78 adet roketatar mühimmatı, 25 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 14 bin 67 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

Operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #İçişleri Bakanlığı #Terörle Mücadele

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