2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası
Tekirdağ’da istinat duvarına çarpan cipteki Prof. Dr. Nilda Turgut (55) ile Uzman Doktor Emel Ersöz’ün (54) yaşamını yitirdiği kazada aracı kullanan Dr. Levent Kabaer, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kentte bir otelde 10-13 Ekim 2024 tarihleri arasında 4'üncü Uluslararası Balkan Nöroloji ve Nörobilim Kongresi düzenlendi. Türkiye ve Balkan ülkelerinden akademisyenlerin katıldığı kongreye, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut oturum başkanlığı yaptı. Kongrenin ikinci gün oturumunun ardından Prof. Dr. Turgut, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Emel Ersöz, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. A.A.G., Edirne'de özel bir hastanede görevli nörolog Levent Kabaer, kongrenin ardından yola çıktı. Kabaer yönetimindeki 22 ADU 345 plakalı cip, Kumbağ-Malkara kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada, Prof. Dr. Nilda Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz yaşamını yitirdi. Yaralanan Doç. Dr. A.A.G. ve Dr. Levent Kabaer, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Kazanın ardından adli kontrolle serbest bırakılan cip sürücüsü Kabaer hakkında Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Levent Karaer, kazada yaralanan doktor A.A.G., hayatını kaybeden doktorların yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Karaer, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden 2 doktor benim için çok değerliydi. Nilda Hocamın talebiyle hareket ettik. Çok üzgünüm, telafisi olmayan bir durum. Bunu ömür boyu taşıyacağım" diyerek, beraatını talep etti.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Mahkeme heyeti, Levent Kabaer'e, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Kabaer'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. 

Kaynak: DHA

