Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Başvurular 16 Aralık'ta başlayacak
Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.
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