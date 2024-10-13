İnşaat işçileri arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 ölü 1 yaralı

Dikmece Mahallesi'nde inşatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Dikmece Mahallesi'nde inşatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap