Nefes borusuna anne sütü kaçan bebek 112 Acil Çağrı Merkezi sayesinde kurtuldu

Annesini emdiği esnada nefes borusuna süt kaçan 50 günlük bebek, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanının anneye adım adım doğru ilk yardım müdahalesini anlatması sayesinde hayata döndü.

112 Acil Sağlık ekipleri, durumu kritik hastaların sağlık kuruluşlarına yetiştirilmesi için zamanla yarışıyor. Gelen çağrılar üzerine hızla harekete geçen ekipler, olay yerine en kısa sürede ulaşmayı hedefliyor.

Anlık müdahale gerektiren bazı acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden doğru ilk yardım müdahalesi konusunda kişilere yönlendirme yapılıyor ve olay yerine ambulans ekipleri yönlendiriliyor.

Bu çerçevede, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru yönlendirmesiyle en son Ankara'da 50 günlük bir bebeğin yaşama döndürülmesi sağlandı.

İlk müdahale adım adım anlatıldı

Yenimahalle ilçesinde yaşayan bir anne, 50 günlük bebeğinin nefes borusuna süt kaçması ve nefes alamaması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Çağrıyı yanıtlayan görevli acil tıp teknisyeni, hızla adrese ambulans yönlendirdi ve telefonda panikleyen anneyi sakinleştirmeye çalışarak, bebeğe ilk müdahaleyi nasıl yapması gerektiğini adım adım anlattı.

Acil tıp teknisyeninin yönlendirmesiyle bebeğine ilk yardım müdahalesinde bulunan anne, bebeğinin yeniden nefes alıp ağlamasıyla telefonda sevinç çığlıkları attı.

"Bebek ağlamaya başladığında tüm sağlık birimi ayaktaydık"

Telefonda anneyi yönlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi Acil Tıp Teknisyeni Kader Sert, zamanla yarışılan o anları anlattı.

Çağrı merkezine her gün çok sayıda acil yardım çağrısının geldiğini belirten Sert, "Bu çağrılardan biri de annemizden geldi. Anne, 50 günlük bebeğini emzirirken sütün boğazına kaçtığını, soluk almadığını ve morarmaya başladığını söyleyerek yardım istedi. Hemen anneye neler yapması gerektiğini anlattım. Bebeğini elinin üzerinde ters çevirmesini, sırtına vurmasını ve soluk yolunu bu şekilde nasıl açacağını anlattım." dedi.

Olay esnasında evde bebeğiyle yalnız olan annenin "Bebeğimin sırtına vurdum ama hala soluk alamıyor." dediğini, bunun üzerine "Sırtı size dönük, yüzü yere bakıyor, başı avucunuza bakıyor değil mi?" sorularıyla yöntemi doğru uygulayıp uygulamadığını teyit ettiğini aktaran Sert, şöyle konuştu:

"Anneye bebeğin yüzünü kendine çevirmesini söyleyerek ağız içini kontrol ettirdim. Anne bir süre sonra çocuğun nefesinin geri geldiğini söyledi. Hepimizde bir rahatlama oldu. Daha sonra bebeğin arkadan ağlama sesi geldi. Bu durum hem beni hem de birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşlarımı çok heyecanlandırdı. Çağrıyı sonlandırdığımızda tüm sağlık birimi olarak hepimiz ayaktaydık."

Küçük bebeklerde nefes borusuna süt kaçmanın sık yaşanabilen bir durum olduğuna işaret eden Sert, "Doğru müdahale için hemen bebeği baş aşağı gelecek şekilde çevirmek, sırtına vurarak kaçan sıvıyı tahliye etmeye çalışmak, hava yolunu açmak ve çocuğun yeniden nefes almasını sağlamak gerekiyor." bilgisini paylaştı.

"Acil çağrı merkezine çok sayıda gereksiz arama yapılıyor"

Herkesin yaşadığı adresi tam bilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Sert, ailelerin çocuklarını da acil yardımın nasıl isteneceği ve adres bilgisini doğru paylaşma konusunda bilinçlendirmesi gerektiğini anlattı.

İtfaiye, jandarma, emniyet ve sağlık birimlerinin tek numara altında hizmet verdiğini anımsatan Sert, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın acil durum geliştiğinde taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilmemiz için hatlarımızın uygun durumda olması gerekir. Acil çağrı merkezine ne yazık ki çok sayıda gereksiz arama yapılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerekiyor."

Kaynak: AA