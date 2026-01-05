Otoyol üzeri hizmet veren 156 dinlenme tesisi denetlendi
Ticaret Bakanlığı, şehirlerarası seyahat eden vatandaşları, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı korumak amacıyla otoyol üzerindeki işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde, otoyol üstü tesisler ve dinlenme tesislerinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.
Bu kapsamda yılbaşı dönemine ve yaklaşan eğitim-öğretim ara tatiline işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sadece geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, otoyol üzeri hizmet veren 156 işletme denetlendi. 11 bin 906 ürün ve ürün grubu tek tek incelendi. 158 aykırılık tespit edilerek ilgili işletmeler hakkında idari işlem süreçleri başlatıldı. Vatandaşlarımızın yolculuk esnasında mağdur edilmesine, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Bakanlık olarak adil, şeffaf ve güvenli piyasa düzeni için sahadayız, kararlıyız."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”