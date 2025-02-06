Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş Konya’da yakalandı!

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle polislikten ihraç edilen ve 'Hanımağa' lakabıyla bilinen Güniz Akkuş (46), Antalya - Konya kara yolu Seydişehir ilçesi girişinde denetim yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu şüpheli araçta yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası nedeniyle gözaltına alınan Akkuş, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?
Güniz Akkuş, 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşadı. Tatil için geldiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslar'a hayran kalan Akkuş, polis olmaya karar verdi. Almanya'daki arkadaş çevresinden hoşlanmayan ailesi, Türkiye'ye gelerek polis olmasına razı oldu.
Arkadaşları tarafından hızlı atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, takıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi.
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, görevden ihraç edildikten sonra İstanbul'a döndü. Suç dünyasını yakından tanıyan 28 yaşındaki Güniz Akkuş, burada 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu.
İstanbul'un eğlence mekânlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen "Hanım ağa" önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti.
Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekânları da haraca bağladığı iddia edildi.
Akkuş, "kasten öldürme", "yaralama" ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle 2021 yılında bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanıp aynı yıl tahliye edilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi