Konya’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza saat 23.00 sırasında Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aşırı hız nedeniyle 42 AUS 736 ve 06 DVS 824 plakalı iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere düşerek ciddi şekilde yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüleri, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ!
42 AUS 736 plakalı motosikletin sürücüsü İbrahim Öztürk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR!
Konya Numune Hastanesine kaldırılan 06 DVS 824 plakalı motosikletin sürücüsü F.B.'nin ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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